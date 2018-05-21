Ученые РАН готовы заняться решением проблем свалок в Крыму

"Возможные исполнители проекта — это Российская академия наук с участием НИИ аэрокосмического мониторинга, Краснодарская научная станция имени Вяземского [Кавказского государственного] природного заповедника, ФИЦ «Биотехнологии» РАН, Институт физики РАН. И этот список не закрыт", — сказал он, выступая на заседании совета по формированию и реализации научно-технической политики Республики Крым.

Ученый уточнил, что структуры РАН готовы заняться мониторингом территорий Крыма, чтобы обнаружить несанкционированные свалки, созданием цифровых карт с указанием официальных полигонов ТБО и стихийных свалок, определением вреда от таких объектов для окружающей среды и очередности их ликвидации, разработкой методов для рекультивации земель, поврежденных свалками, и вторичной переработки отходов.

Керчи, Севастополя и Алушты. По его словам, на полуострове расположены порядка 30 полигонов ТБО и около 200 несанкционированных свалок. При этом такие объекты находятся и в популярных у туристов районах, в том числе в прибрежных зонах, на пляжах. Наиболее проблемными в этом отношении являются территории Симферополя, Армянска

"Практически на всех полигонах не соблюдаются элементарные требования проектирования и эксплуатации. Многие полигоны переполнены, захватывают новые территории. Проблема усугубляется не слишком высокой культурой туристов, местных жителей, самих производственников", — добавил Бондур.

Проблемы вывоза и утилизации отходов в Крыму — наследие украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась.

Пока проблема сбора и утилизации ТБО стоит на полуострове очень остро — полигонов для их сбора не хватает, мусороперерабатывающих заводов нет. И в Крыму, и в Севастополе проблему утилизации мусора планируется решать путем привлечения частных инвестиций — так, утвержденной схемой санитарной очистки Крыма определили шесть кластеров, которые уже выставили на концессионные торги.