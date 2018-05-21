В СФ предложили включать экологическое страхование в смету строительства крупных и промышленных объектов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предложила закрепить в законодательстве положение «экологическое страхование» при строительстве крупных и промышленных объектов для возмещения вреда, нанесенного окружающей среде. Соответствующую инициативу сенатор озвучила в ходе круглого стола на тему: «Протестные экологические акции: кому выгодно?».

«Я считаю, что в законодательстве, мы сейчас об этом говорим, должно быть внесено положение о том, что, когда проектируется тот или иной объект, крупный и промышленный в том числе, должна закладываться, так называемая, часть экологического страхования, для того, чтобы после реализации проекта были деньги на рекультивацию территорий, на восстановление и компенсацию того вреда, который был нанесен окружающей среде», — сказала И. Гехт.

Сенатор отметила, что эта практика применяется во всем мире.

«Мы тоже должны двигаться в этом направлении. Проект должен содержать, в том числе, стоимостную оценку тех рисков, которые они наносят окружающей среде», — подытожила И. Гехт.