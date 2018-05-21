Ещё
В СФ предложили включать экологическое страхование в смету строительства крупных и промышленных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СФ предложили включать экологическое страхование в смету строительства крупных и промышленных объектов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предложила закрепить в законодательстве положение «экологическое страхование» при строительстве крупных и промышленных объектов для возмещения вреда, нанесенного окружающей среде. Соответствующую инициативу сенатор озвучила в ходе круглого стола на тему: «Протестные экологические акции: кому выгодно?».
«Я считаю, что в законодательстве, мы сейчас об этом говорим, должно быть внесено положение о том, что, когда проектируется тот или иной объект, крупный и промышленный в том числе, должна закладываться, так называемая, часть экологического страхования, для того, чтобы после реализации проекта были деньги на рекультивацию территорий, на восстановление и компенсацию того вреда, который был нанесен окружающей среде», — сказала И. Гехт.
Сенатор отметила, что эта практика применяется во всем мире.
«Мы тоже должны двигаться в этом направлении. Проект должен содержать, в том числе, стоимостную оценку тех рисков, которые они наносят окружающей среде», — подытожила И. Гехт.
Агентство «Москва»: последние новости
В Совете Федерации призвали очистить экологическую отрасль от «зеленых провокаторов» Главгосэкспертиза России одобрила проект расширения перрона воздушных судов в Шереметьево Экотуризм могут включить в программу «Московское долголетие»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой217
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии195
Песков прояснил вопрос с цветами Путина37
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»163
Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет18
Видео
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
01:03
Потепление в столице сменится похолоданием
Новости Москвы
00:07
Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова
Происшествия
00:34
Запретим газовые пистолеты и травматику
Общество
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
00:50
Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение