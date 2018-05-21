В Совете Федерации призвали очистить экологическую отрасль от «зеленых провокаторов»

Совете Федерации ставят задачу очистить экологическое поле от «зеленых провокаторов» — некомпетентных экологов, которые провоцируют скандалы, руководствуясь политическими или иными целями. Об этом журналистам сообщила заместитель комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

«Речь идет не о том, чтобы запретить или убрать с поля какие-то экологические организации, которые, как нам кажется, кому-то неудобны. Речь идет о формировании ответственного экспертного компетентного отношения в том числе и к экологической проблематике. Создание Российского экологического общества как раз стало ответом на ту некомпетентность, которая сложилась в экологическом поле — когда экологом у нас считает себя каждый житель города-миллионника, имеющего накопленный экологический ущерб, не обладая ни компетенциями, ни соответствующими знаниями. На самом деле, сейчас стоит задача очистить экологическое поле от так называемых фейковых экологов, «зеленых провокаторов», — сказала И. Гехт.

Сенатор напомнила, что Общественная палата Российской Федерации запустила проект по мониторингу экологических организаций в стране для создания специального реестра организаций.

«Мы выступили с инициативой обучения лидеров этих общественных организаций, организации их встреч с экспертами для того, чтобы формировать компетентных специалистов в сфере экологии, которые могли бы выступать с взвешенными компетентными оценками тех или иных ситуаций», — добавила она.