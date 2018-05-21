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Экологическое страхования предложили сделать обязательным
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Экологическое страхования предложили сделать обязательным 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предложила закрепить в законодательстве понятие «экологическое страхование», передает Агенство городских новостей «Москва».
«Я считаю, что в законодательстве должно быть внесено положение о том, что, когда проектируется тот или иной объект, крупный и промышленный в том числе, должна закладываться, так называемая, часть экологического страхования. Для того, чтобы после реализации проекта были деньги на рекультивацию территорий, на восстановление и компенсацию того вреда, который был нанесен окружающей среде», — сказала она в ходе круглого стола на тему: «Протестные экологические акции: кому выгодно?».
Сенатор добавила, что подобная практика «применяется во всем мире». Гехт уточнила, что проект должен содержать, в том числе и стоимостную оценку экологических рисков.
На круглом столе был представлен экспертный доклад «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире». Авторы приводят список из 47 крупных промышленных проектов в РФ, которые в 2009-2017 годах были остановлены или оказались в конфликтной ситуации из-за «экологического экстремизма». В научной работе приводятся конкретные примеры технологий, используемых для блокирования крупных инфраструктурных проектов.
В документе указывается на то, что влиятельные силы на Западе используют активность различных общественных организаций, оказывающих давление на промышленность и государственные институты развития через инструменты экологического протеста. В России, по их мнению, значительная часть таких выступлений с начала 1990-х годов направлена против стратегических отраслей промышленности: горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической. В частности, речь идет о том, что представители несистемной оппозиции активно используют экопротесты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионах.
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