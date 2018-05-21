В Ясеневе проводятся мероприятия по защите жителей от диких животных

В Битцевском лесу на днях прошла плановая вакцинация лис отечественной вирусвакциной для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Рабивак-О/333».

Ее провели ветврачи, работающие на Станции по борьбе с болезнями животных ЮЗАО, вместе с сотрудниками Дирекции природных территорий «Битцевский лес».

В каждом районе проживания лис раскладывалось 10 доз вакцины, спрятанной во вкусные брикеты. После поедания препарата на 21 день у животного развивается стойкий иммунитет, который будет защищать его в течение всего последующего года.

Но если ветврачи обычно за один день справляются с раскладкой вакцин, то специалисты природоохранной территории готовятся к этому мероприятию, практически в течение всего года.

— Наша задача — привезти ветеринаров туда, где постоянно живут лисы, — говорит специалист отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Битцевский лес» «Мосприроды» Валентин Волков. — Сейчас популяция лис у нас сбалансирована. Предположительно в лесу до МКАД проживает около 12 животных. До вакцинации мы проводим большую работу. Зимой подсчитываем количество лис по следам. В теплое время года фиксируем информацию о встречах с людьми, выявляем норы и охотничьи участки. Вакцинирование лис на особо охраняемых природных территориях крайне важно. Поедая больных животных, они всегда рискуют заразиться бешенством от более мелких и, как правило, безобидных для человека зверей. Таким образом, получается, что привитая лиса становится своеобразным защитным буфером против этой страшной болезни. Итог налицо. За два года иммунизации в Битцевском лесу не зафиксировано ни одного случая бешенства.

В администрацию управы района Ясенево периодически поступают сообщения от местных жителей с просьбой оградить от нашествия диких животных. Администрация делает для этого все возможное. Как сообщалось выше, в районе проводится вакцинация диких животных. Так, на прошлой неделе лису и четырех лисят поймали в районе дома № 5 по Новоясеневскому проспекту. Спасатели передали животных в московский департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Также в данный момент в управе района готовится ответ на письмо жительницы района Н. А. Кругловой, которая обратилась в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по вопросу обитания лис по адресу: Москва, ул. Вильнюсская, д. 6.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

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