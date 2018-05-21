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Атомщики приняли участие во всероссийской акции «Зелёная Весна»
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Атомщики приняли участие во всероссийской акции «Зелёная Весна» 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В 2018 году крупнейшая в нашей стране экологическая акция — Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2018» — проводится в пятый раз.
Отдел охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС организовал субботник в ботаническом саду Воронежского госуниверситета в рамках всероссийской акции «Зелёная Весна — 2018».
В экологическом субботнике приняли участие 70 человек, в их числе — не только представители Нововоронежской АЭС, но и ветераны предприятия, сотрудники городского детского сада № 10 и представители надзорных органов: Управления Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов и экологии по Воронежской области.
— Мы приезжаем в ботанический сад имени профессора Козо-Полянского уже четвёртый раз, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС Ольга Романова, — и оказываем свою посильную помощь. Хочется, чтобы эта уникальная природная территория стала действительно похожа на ботанический сад, чтобы студенты биолого-почвенного факультета ВГУ с удовольствием посещали здесь практические занятия.
В Воронеж из Москвы для участия в акции прибыла исполнительный директор Неправительтсвенного экологического фонда имени В. И. Вернадского Ольга Плямина, которая привезла подарки для участников акции — сувенирную продукцию с символикой «Зелёной Весны».
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодный проект, которыйреализует Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Стартовав в 2014 году, мероприятия под эгидой «Зеленой Весны» объединили более 6,5 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации
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