Атомщики приняли участие во всероссийской акции «Зелёная Весна»

В 2018 году крупнейшая в нашей стране экологическая акция — Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2018» — проводится в пятый раз.

Отдел охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС организовал субботник в ботаническом саду Воронежского госуниверситета в рамках всероссийской акции «Зелёная Весна — 2018».

В экологическом субботнике приняли участие 70 человек, в их числе — не только представители Нововоронежской АЭС, но и ветераны предприятия, сотрудники городского детского сада № 10 и представители надзорных органов: Управления Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов и экологии по Воронежской области

— Мы приезжаем в ботанический сад имени профессора Козо-Полянского уже четвёртый раз, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС Ольга Романова , — и оказываем свою посильную помощь. Хочется, чтобы эта уникальная природная территория стала действительно похожа на ботанический сад, чтобы студенты биолого-почвенного факультета ВГУ с удовольствием посещали здесь практические занятия.

В Воронеж из Москвы для участия в акции прибыла исполнительный директор Неправительтсвенного экологического фонда имени В. И. Вернадского Ольга Плямина, которая привезла подарки для участников акции — сувенирную продукцию с символикой «Зелёной Весны».