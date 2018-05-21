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Экологи высоко оценили природоохранную деятельность «Славнефть-Мегионнефтегаза»
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Экологи высоко оценили природоохранную деятельность «Славнефть-Мегионнефтегаза» 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Комиссия экологов совершила вертолетный облет лицензионных участков «Славнефть-Мегионнефтегаза». По оценкам экспертов, подготовительная работа в преддверии большой воды проведена своевременно, экологическая безопасность проверенных объектов обеспечена полностью.
«Проверка готовности нефтедобывающих предприятий к паводковому периоду — ежегодное мероприятие. Совместно с экологами «Мегионнефтегаза» мы провели аэровизуальное обследование водоохранных зон Оби и проток, расположенных на территории Нижневартовского района. Осмотрена территория 26 производственных объектов предприятия, находящихся вблизи водоемов, угроз для окружающей среды не обнаружено», — резюмировал специалист-эксперт отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района Олег Мацан.
Подобные контрольные облеты месторождений в весенний период с участием представителей природоохранных ведомств организуются ежегодно. Высокая оценка готовности «Славнефть-Мегионнефтегаза» к предстоящему паводку вновь подтверждает, что предприятие осуществляет производственную деятельность в соответствии с природоохранным законодательством и с заботой об окружающей среде.
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