Экологи высоко оценили природоохранную деятельность «Славнефть-Мегионнефтегаза»

Комиссия экологов совершила вертолетный облет лицензионных участков «Славнефть-Мегионнефтегаза» . По оценкам экспертов, подготовительная работа в преддверии большой воды проведена своевременно, экологическая безопасность проверенных объектов обеспечена полностью.

«Проверка готовности нефтедобывающих предприятий к паводковому периоду — ежегодное мероприятие. Совместно с экологами «Мегионнефтегаза» мы провели аэровизуальное обследование водоохранных зон Оби и проток, расположенных на территории Нижневартовского района. Осмотрена территория 26 производственных объектов предприятия, находящихся вблизи водоемов, угроз для окружающей среды не обнаружено», — резюмировал специалист-эксперт отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района Олег Мацан.

Подобные контрольные облеты месторождений в весенний период с участием представителей природоохранных ведомств организуются ежегодно. Высокая оценка готовности «Славнефть-Мегионнефтегаза» к предстоящему паводку вновь подтверждает, что предприятие осуществляет производственную деятельность в соответствии с природоохранным законодательством и с заботой об окружающей среде.