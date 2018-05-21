Реформирование сферы обращения с отходами обсудят в Нижегородской области

II Всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с отходами впервые пройдет в Нижегородской области с 23 по 25 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В обсуждении актуальных вопросов реформы примут участие члены Совета Федерации , депутаты Государственной думы , представители органов власти, руководители выбранных региональных операторов, перерабатывающих компаний.

В рамках работы съезда будет открыт крупнейший в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 470 тысяч тонн в год. Он построен в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды и располагается на территории действующего полигона „МАГ-1“ в Дзержинске.

Как сообщает региональное правительство, реформа отрасли обращения с отходами вошла в завершающую стадию. Планируется, что с 1 января 2019 года в России должен произойти переход на новую систему обращения с отходами. В Нижегородской области определены восемь из девяти региональных операторов.

Фото: government-nnov.ru