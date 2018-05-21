На территории «Лосиного острова» открылась новая пикниковая зона

Мангалы и скамейки установлены вдоль Алексеевского (Булганинского) пруда.

В одном из самых живописных районов Алексеевского лесопарка, национального парка «Лосиный остров», — возле Алексеевского (Булганинского) пруда в начале мая открылась новая комфортная пикниковая зона отдыха. На этой площадке установлены мангалы и деревянные скамейки для проведения организованного отдыха на природе.

Здесь можно, по словам сотрудников национального парка, отдохнуть на свежем воздухе и не нанести ущерб природным сообществам национального парка «Лосиный остров». Также мангальные места работают в экологических центрах парка, как в московской части, так и в подмосковной зоне.