Неравнодушных приморцев пригласили на морской субботник в акватории Золотого Рога во Владивостоке

Акция по очистке в столице Приморья акватории бухты Золотой Рог пройдет в преддверие Всемирного дня охраны окружающей среды, 2 июня. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.

В ходе уборки бухты у прибрежной полосы будут собраны твердые коммунальные отходы. Потом специалисты-экологи очистят воду от нефтяной пленки и соберут плавающий мусор.

Предполагается, что сообща с водной поверхности бухты удастся собрать несколько тонн мусора, чтобы исключить экологическую угрозу для одной из главных достопримечательностей Владивостока

Ранее в акватории бухты Щитовой произошел разлив нефтепродуктов. Воду около берега затянуло ядовитой пленкой.