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Неравнодушных приморцев пригласили на морской субботник в акватории Золотого Рога во Владивостоке
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Неравнодушных приморцев пригласили на морской субботник в акватории Золотого Рога во Владивостоке 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Акция по очистке в столице Приморья акватории бухты Золотой Рог пройдет в преддверие Всемирного дня охраны окружающей среды, 2 июня. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
В ходе уборки бухты у прибрежной полосы будут собраны твердые коммунальные отходы. Потом специалисты-экологи очистят воду от нефтяной пленки и соберут плавающий мусор.
Предполагается, что сообща с водной поверхности бухты удастся собрать несколько тонн мусора, чтобы исключить экологическую угрозу для одной из главных достопримечательностей Владивостока.
Ранее в акватории бухты Щитовой произошел разлив нефтепродуктов. Воду около берега затянуло ядовитой пленкой.
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