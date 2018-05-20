Росприроднадзор выявил функционирование закрытой в 2007 свалки в Богородске

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу выявил в Богородске Нижегородская область ) незаконное функционирование полигона твердых коммунальных отходов в районе улицы Котельникова, зарытого по решению суда еще в 2007 году, сообщила пресс-служба департамента.

«Кроме главного въезда на свалку, на железных воротах которого установлена табличка «Свалка закрыта», было обнаружено еще несколько подъездов, позволяющих беспрепятственно попасть на территорию объекта. На самой свалке зафиксированы свежие навалы мусора: шкуры коров, кожаных обрезков, а также лужи неизвестной жидкости с характерным канализационным запахом», — отмечается в сообщении.