90% городских бытовых сточных вод Вьетнама сбрасывается непосредственно в окружающую среду

В то время как сброс промышленных отходов строго контролируется, за бытовыми сточными водами во Вьетнаме никто не следит

В недавнем докладе был сделан тревожный вывод о том, что 90 процентов городских бытовых сточных вод в стране сбрасывается непосредственно в окружающую среду без какой-либо обработки.

В докладе, составленном финансируемым государством Центром экологических и общинных исследований, подчеркивается тревожное состояние загрязнения воды во всех 63 провинциях и муниципалитетах страны.

Объем бытовых сточных вод, которые составляют более 30 процентов всех сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду во Вьетнаме, ежегодно растет в результате быстрой урбанизации страны.

«Девяносто процентов городских бытовых сточных вод сбрасывается непосредственно в окружающую среду без прохождения очистки»,

— сказала директор Центра Nguyen Ngoc Ly.

«Большая часть сточных вод проходит первичную очистку только в септиках, где объем твердых и органических веществ уменьшается за счет оседания и анаэробных процессов, а затем они сбрасываются через канализационную систему в окружающую среду», — добавила она.

Бытовые сточные воды остаются основной причиной загрязнения рек, каналов и озер в городских районах Вьетнама, разрушая ландшафт и ухудшая качество жизни местных жителей, сказала Ly.

Хошимине и Согласно докладу Центра, в крупных городах Вьетнама, в том числе в Ханое Дананге , очистные сооружения есть, однако их мощность не соответствует фактическому объему ежедневных бытовых сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду.

Проблем добавляет и слабое исполнение законов об охране окружающей среды, сказала Ly.

«Высокие уровни азота и фосфора в бытовых сточных водах могут привести к чрезмерному росту водорослей, что угрожает другим морским организмам», — сказал д-р Ngo Phuong Quy, генеральный директор компании Phu Dien.

«Без должного и своевременного противодействия этой угрозе водная среда в крупных городах может оказаться в серьезной опасности», — предупредил он.

Источник: tuoitre.vn