90% городских бытовых сточных вод Вьетнама сбрасывается непосредственно в окружающую среду 

В то время как сброс промышленных отходов строго контролируется, за бытовыми сточными водами во Вьетнаме никто не следит
В недавнем докладе был сделан тревожный вывод о том, что 90 процентов городских бытовых сточных вод в стране сбрасывается непосредственно в окружающую среду без какой-либо обработки.
В докладе, составленном финансируемым государством Центром экологических и общинных исследований, подчеркивается тревожное состояние загрязнения воды во всех 63 провинциях и муниципалитетах страны.
Объем бытовых сточных вод, которые составляют более 30 процентов всех сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду во Вьетнаме, ежегодно растет в результате быстрой урбанизации страны.
«Девяносто процентов городских бытовых сточных вод сбрасывается непосредственно в окружающую среду без прохождения очистки»,
— сказала директор Центра Nguyen Ngoc Ly.
«Большая часть сточных вод проходит первичную очистку только в септиках, где объем твердых и органических веществ уменьшается за счет оседания и анаэробных процессов, а затем они сбрасываются через канализационную систему в окружающую среду», — добавила она.
Бытовые сточные воды остаются основной причиной загрязнения рек, каналов и озер в городских районах Вьетнама, разрушая ландшафт и ухудшая качество жизни местных жителей, сказала Ly.
Согласно докладу Центра, в крупных городах Вьетнама, в том числе в Ханое, Хошимине и Дананге, очистные сооружения есть, однако их мощность не соответствует фактическому объему ежедневных бытовых сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду.
Проблем добавляет и слабое исполнение законов об охране окружающей среды, сказала Ly.
«Высокие уровни азота и фосфора в бытовых сточных водах могут привести к чрезмерному росту водорослей, что угрожает другим морским организмам», — сказал д-р Ngo Phuong Quy, генеральный директор компании Phu Dien.
«Без должного и своевременного противодействия этой угрозе водная среда в крупных городах может оказаться в серьезной опасности», — предупредил он.
Источник: tuoitre.vn