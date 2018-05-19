Пекинская полиция конфисковала 418 диких птиц 

Пекин, 19 мая /Синьхуа/ — Лесная полиция г. Пекин изъяла 418 диких птиц в рамках кампании, нацеленной на борьбу с нелегальной охотой и торговлей дикими птицами в столице. Об этом сообщили местные власти.
Более чем 2 тыс. сотрудников лесной полиции приняли участие в вышеупомянутой кампании, стартовавшей в марте. В рамках нее проводились расследования в ресторанах, на цветочных и птичьих рынках, а также на других торговых точках.
Сообщается, что были задержаны двое подозреваемых, которые, как предполагается, занимались нелегальной охотой и продажей диких птиц.
Пойманные птицы были переданы в местные департаменты по охране дикой природы.
В 2017 г. Пекин был домом для около 600 видов диких животных, включая 276 видов диких птиц. -0-