Ещё
Пекинская полиция конфисковала 418 диких птиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекинская полиция конфисковала 418 диких птиц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 мая /Синьхуа/ — Лесная полиция г. Пекин изъяла 418 диких птиц в рамках кампании, нацеленной на борьбу с нелегальной охотой и торговлей дикими птицами в столице. Об этом сообщили местные власти.
Более чем 2 тыс. сотрудников лесной полиции приняли участие в вышеупомянутой кампании, стартовавшей в марте. В рамках нее проводились расследования в ресторанах, на цветочных и птичьих рынках, а также на других торговых точках.
Сообщается, что были задержаны двое подозреваемых, которые, как предполагается, занимались нелегальной охотой и продажей диких птиц.
Пойманные птицы были переданы в местные департаменты по охране дикой природы.
В 2017 г. Пекин был домом для около 600 видов диких животных, включая 276 видов диких птиц. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В ДРК вновь зафиксирована вспышка Эболы В школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, один человек погиб, двое получили ранения Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове стороны должны идти навстречу друг другу -- Ван И
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин328
Порошенко объявил окончательный разворот Украины220
Лавров отменил важные визиты31
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»539
США планируют засудить Россию201
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире Украина
03:03
Лавров отменил важные визиты
Политика Латинская Америка
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение