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Закрытая свалка незаконно эксплуатировалась в Богородском районе
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Закрытая свалка незаконно эксплуатировалась в Богородском районе 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает департамент Росприроднадзора по ПФО.
Нарушение было выявлено в результате рейда на закрытый полигон ТКО в районе улицы Котельникова. Свалка была закрыта судом еще в 2007 году, однако, как было установлено в ходе осмотра территории, она продолжает функционировать.
Кроме главного въезда на свалку, на воротах которого установлена табличка «Свалка закрыта», было обнаружено еще несколько подъездов, позволяющих беспрепятственно попасть на территорию объекта.
На самой свалке зафиксированы свежие навалы мусора: шкуры коров, кожаных обрезков, а также лужи неизвестной жидкости с характерным канализационным запахом.
По обнаруженным фактам будут приняты меры административного реагирования.
Ранее сообщалось о том, что нижегородское «Экоресурсы сервис» оштрафовано за незаконное сжигание отходов.
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