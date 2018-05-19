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В Дзержинске могут создать «Зелёный щит»
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В Дзержинске могут создать «Зелёный щит» 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Представители мэрии Дзержинска вошли в рабочую группу по созданию «Зеленого щита» на территории Нижегородской области под эгидой регионального министерства экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
В ходе работы XX Международного научно-промышленного форума «Великие реки» представители администрации Дзержинска выступили 17 мая с докладом «О возможности выделения территорий для формирования „Зеленого щита“ на территории городского округа г. Дзержинск».
«Зеленые щиты» сформированы в нескольких регионах России, скажем, в Кировской области, зелёная зона составляет 175 тысяч гектаров.
Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено создание лесопарковых зеленых поясов — «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». В этот пояс могут включаться «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему».
«Мы рассматриваем возможность объединить на территории округа все категории мест произрастания зеленых и лесных насаждений в единый «Зеленый щит» и таким образом защитить городские леса от вырубки и застройки», — сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и лесного хозяйства администрации Дзержинска Юлия Кузьмичева.
Планируется поставить леса на территории городского округа город Дзержинск на кадастровый учёт, после чего начнутся работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента.
Напомним, что Дзержинск несколько лет подряд попадает в верхние строчки рейтингов самых загрязнённых городов России и мира.
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