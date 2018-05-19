Специалисты Мосприроды проинспектируют природные территории столицы 

Эксперты проверят санитарное состояние, противопожарную безопасность и состояние зеленых насаждений после уроганов.
Специалисты Мосприроды и комиссии Мосгордумы по экологической политике проведут 19 мая инспекцию природных территорий столицы. Будет проведен мониторинг состояния городских парков, заказников и других территорий.
— Мероприятие посвящено противопожарной безопасности, санитарному состоянию особо охраняемых природных территорий, мониторингу состояния зеленых насаждений после ураганов, — сообщили в пресс-службе департамента природопользования и защиты окружающей среды столицы.
Комиссия, в составе которой директоры и инспекторы природных территорий ГПБУ «Мосприрода», депутат Мосгордумы Зоя Зотова, сотрудники полиции, члены молодежных советов, студенты, проверит состояние территорий природно-исторических парков «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», природного заказника «Долина реки Сетунь» и других.