Специалисты Мосприроды проинспектируют природные территории столицы

Эксперты проверят санитарное состояние, противопожарную безопасность и состояние зеленых насаждений после уроганов.

Специалисты Мосприроды и комиссии Мосгордумы по экологической политике проведут 19 мая инспекцию природных территорий столицы. Будет проведен мониторинг состояния городских парков, заказников и других территорий.

— Мероприятие посвящено противопожарной безопасности, санитарному состоянию особо охраняемых природных территорий, мониторингу состояния зеленых насаждений после ураганов, — сообщили в пресс-службе департамента природопользования и защиты окружающей среды столицы.