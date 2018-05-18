Не ведаем, что творим: жуткие последствия загрязнения Земли пластиком

На обложке готовящегося к выходу в июне 2018 номера National Geographic помещена фотография, которая шокировала миллионы граждан планеты и всего за несколько часов молниеносно распространилась в сети. Масштабы загрязнения планеты шокируют, но большинство граждан не понимают или не видят настоящую картину происходящего. Данные фото способны открыть глаза многим людям на настоящее положение дел экологии планеты современности.

Журнал National Geographic решил более обширно осветить проблемы загрязнения планеты пластиком, которого стало настолько много, что многие виды животных и сам человек буквально живут в нем и питаются ним. Пластиковых отходов становится все больше с каждым годом, а реальные цифры поражают воображение. Например, ежегодно в мире выбрасывают 9 млн тонн вышеуказанных отходов, что демонстрируют эти душераздирающие кадры.

Около половины всех образующихся пластиковых отходов на просторах Земли фактически никогда не перерабатывались или не уничтожались, а процесс их разложения занимает столетия. Когда человек выбрасывает пластиковую бутылку в мусорное ведро, он лишь усугубляет проблему, поскольку из-за мусора на свалках страдает природа. Один полиэтиленовый пакет может убить множество животных на суше и в море.