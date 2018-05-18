Не ведаем, что творим: жуткие последствия загрязнения Земли пластиком 

На обложке готовящегося к выходу в июне 2018 номера National Geographic помещена фотография, которая шокировала миллионы граждан планеты и всего за несколько часов молниеносно распространилась в сети. Масштабы загрязнения планеты шокируют, но большинство граждан не понимают или не видят настоящую картину происходящего. Данные фото способны открыть глаза многим людям на настоящее положение дел экологии планеты современности.
Журнал National Geographic решил более обширно осветить проблемы загрязнения планеты пластиком, которого стало настолько много, что многие виды животных и сам человек буквально живут в нем и питаются ним. Пластиковых отходов становится все больше с каждым годом, а реальные цифры поражают воображение. Например, ежегодно в мире выбрасывают 9 млн тонн вышеуказанных отходов, что демонстрируют эти душераздирающие кадры.
Около половины всех образующихся пластиковых отходов на просторах Земли фактически никогда не перерабатывались или не уничтожались, а процесс их разложения занимает столетия. Когда человек выбрасывает пластиковую бутылку в мусорное ведро, он лишь усугубляет проблему, поскольку из-за мусора на свалках страдает природа. Один полиэтиленовый пакет может убить множество животных на суше и в море.
Люди в странах третьего мира зарабатывают деньги, копаясь на свалках, сортируя мусор и перерабатывая его. Только в 205 году в мире было произведено порядка 7 млрд тонн пластикового мусора, 9% из которого было переработано, 12% — сожжено а 79% до сих пор гниет на свалках. Эти места могли быть частью живой природы или использоваться для сельскохозяйственных нужд. Один из крупнейших мусороперерабатывающих заводов, который расположен в США, за день может обработать 500-600 тонн отходов. Эксперты прогнозируют, если ничего не изменится, то к 2050 году все морские птицы на планете, или те виды, которые выживут, будут питаться пластиком. Некоторые животные уже сейчас обитают среди отходов. Данную картину человек может изменить только благодаря снижению потребления пластика. Кроме того, эффективной является сортировка мусора для последующей переработки. Человечеству под силу спасти планету и сделать огромный вклад для будущего, если совершить реальные действия уже сейчас.]]>