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Владимир Пушкарёв: «Взаимодействовать с Минприроды будем эффективнее»
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Владимир Пушкарёв: «Взаимодействовать с Минприроды будем эффективнее» 

Красный Север 3 часа назад
Заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, представляющий в российском парламенте Ямал, уверен, что с Дмитрием Кобылкиным решать экологические проблемы будет легко.
— Я очень рад, что Дмитрий Николаевич получил серьезное повышение. Не буду лукавить — интуиция подсказывала, что это должно произойти. Многие были в ожидании. Особенно приятно, что он возглавит Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Опыт, который накоплен в Арктическом регионе в решении экологических проблем, очень пригодится для всей страны. На Ямале организовано волонтерское движение, реализованы крупные экологические проекты по очистке арктических островов Белого и Вилькицкого с участием не только российских, но и зарубежных добровольцев.
Многие вопросы пока невозможно решить без корректировок федерального законодательства. Необходимо продвигать законодательные инициативы, которые будут способствовать эффективному решению экологических проблем. Надеюсь, что мы будем тесно взаимодействовать с новым главой министерства, и работа в этом направлении пойдет быстрее, — отметил депутат.
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