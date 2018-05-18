Владимир Пушкарёв: «Взаимодействовать с Минприроды будем эффективнее»

Заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, представляющий в российском парламенте Ямал, уверен, что с Дмитрием Кобылкиным решать экологические проблемы будет легко.

— Я очень рад, что Дмитрий Николаевич получил серьезное повышение. Не буду лукавить — интуиция подсказывала, что это должно произойти. Многие были в ожидании. Особенно приятно, что он возглавит Министерство природных ресурсов и экологии РФ . Опыт, который накоплен в Арктическом регионе в решении экологических проблем, очень пригодится для всей страны. На Ямале организовано волонтерское движение, реализованы крупные экологические проекты по очистке арктических островов Белого и Вилькицкого с участием не только российских, но и зарубежных добровольцев.

Многие вопросы пока невозможно решить без корректировок федерального законодательства. Необходимо продвигать законодательные инициативы, которые будут способствовать эффективному решению экологических проблем. Надеюсь, что мы будем тесно взаимодействовать с новым главой министерства, и работа в этом направлении пойдет быстрее, — отметил депутат.