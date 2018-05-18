Ещё
Экосовет при Волгоградской областной Думе посетил Ольховский район
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экосовет при Волгоградской областной Думе посетил Ольховский район 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Представители Экологического совета при Волгоградской областной Думе проводят рейды по муниципальным районам, чтобы оценить работу местной власти в сфере охраны окружающей среды.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, проверка выполнения природоохранных мероприятий прошла в Солодчинском, Каменнобродском, Гусевском и Ольховском сельских поселениях. Несмотря на то, что с 2017 года сбором и вывозом ТКО в районе занимается местный оператор, значительная часть отходов сбрасывается на несанкционированные свалки. Еще одной проблемой является утилизация жидких бытовых отходов, которая зачастую проводится с нарушением санитарных норм.
Экологи пришли к мнению, что в районе не исполнены рекомендации по охране окружающей среды, которые были даны на «парламентском часе», совещаниях органов исполнительной и законодательной власти.
Председатель Экологического совета Ирина Соловьева, отметила, что природоохранным и правоохранительным органам рекомендовано обратить особое внимание на работу власти Ольховского района в сфере охраны окружающей среды.
АиФ Волгоград: последние новости
Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев об активизировавшихся мошенниках Евгений Ищенко опроверг слухи о желании участвовать в довыборах в облдуму Жители Краснооктябрьского района Волгограда остались без воды на 1,5 недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены подробности гибели комбата Мамая265
ЕС пошел против доллара123
Сергей Мавроди «воскрес»80
Украина проиграла России спор197
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»361
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение