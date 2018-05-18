Экосовет при Волгоградской областной Думе посетил Ольховский район

Представители Экологического совета при Волгоградской областной Думе проводят рейды по муниципальным районам, чтобы оценить работу местной власти в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, проверка выполнения природоохранных мероприятий прошла в Солодчинском, Каменнобродском, Гусевском и Ольховском сельских поселениях. Несмотря на то, что с 2017 года сбором и вывозом ТКО в районе занимается местный оператор, значительная часть отходов сбрасывается на несанкционированные свалки. Еще одной проблемой является утилизация жидких бытовых отходов, которая зачастую проводится с нарушением санитарных норм.

Экологи пришли к мнению, что в районе не исполнены рекомендации по охране окружающей среды, которые были даны на «парламентском часе», совещаниях органов исполнительной и законодательной власти.