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WWF рассчитывает на усиление позиций Минприроды в правительстве с приходом Кобылкина
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WWF рассчитывает на усиление позиций Минприроды в правительстве с приходом Кобылкина 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России рассчитывает, что новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин усилит позиции ведомства в кабинете министров, сказал ТАСС директор фонда Игорь Честин.
"Нам бы хотелось увидеть усиление позиций Минприроды, потому что, честно говоря, в последние годы эти позиции в правительстве ослабли. Было принято много решений, где позиция Минприроды просто не принималась во внимание, в частности, законодательство об особо охраняемых природных территориях. Нам бы хотелось, чтобы новый министр уделял больше времени охране природы", — сказал он.
По словам Честина, темы природопользования и экологии не являются новыми для нового министра, поскольку его работа на посту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) была связана с вопросами добычи полезных ископаемых.
"Кроме того, он активно участвовал в различных международных арктических проектах, он знает своих коллег из других стран. В области охраны природы округ тоже далеко не на последнем месте, много денег вкладывалось по линии компаний и бюджета самого региона", — отметил глава фонда.
Он добавил, что у Кобылкина впереди много работы, в том числе и в области природоохранного законодательства, и выразил готовность активно участвовать в деятельности Минприроды под его руководством.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды вместо Сергея Донского. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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