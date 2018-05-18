WWF рассчитывает на усиление позиций Минприроды в правительстве с приходом Кобылкина

"Нам бы хотелось увидеть усиление позиций Минприроды , потому что, честно говоря, в последние годы эти позиции в правительстве ослабли. Было принято много решений, где позиция Минприроды просто не принималась во внимание, в частности, законодательство об особо охраняемых природных территориях. Нам бы хотелось, чтобы новый министр уделял больше времени охране природы", — сказал он.

По словам Честина, темы природопользования и экологии не являются новыми для нового министра, поскольку его работа на посту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) была связана с вопросами добычи полезных ископаемых.

"Кроме того, он активно участвовал в различных международных арктических проектах, он знает своих коллег из других стран. В области охраны природы округ тоже далеко не на последнем месте, много денег вкладывалось по линии компаний и бюджета самого региона", — отметил глава фонда.

Он добавил, что у Кобылкина впереди много работы, в том числе и в области природоохранного законодательства, и выразил готовность активно участвовать в деятельности Минприроды под его руководством.