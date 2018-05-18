Проекты участников «СтЭКОвки» на тему переработки мусора передадут властям Подмосковья

Эльмира Хаймурзина. Проекты двух групп участников форума «СтЭКОвка» по инновациям в переработке мусора передадут в министерство экологии и природопользования Подмосковья и в профильный комитет Московской областной думы, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона

На втором региональном форуме «СтЭКОвка», проходящем в Пушкинском районе, участники разбились на несколько групп, чтобы посетить разные информационные площадки, на одной из них можно было предложить свои идеи по развитию экологии региона.

«Мне понравились две группы участников. И я попросила передать мне бумагу с проектами. Я обязательно передам ее в министерство экологии Московской области и в профильный комитет Московской областной думы», — сказала Хаймурзина.

Она добавила, что участники форума очень серьезно относятся к теме экологии. По ее словам, участники представили множество идей, вносящих изменения в экологическое сознание людей: от экологии в быту до конкурсов на поделки из вторичного сырья.

В частности, группа участников из Мытищ представила план образовательных программ. Согласно проекту в детских садах страны детям в игровой форме нужно преподавать экологические уроки.

Форум «СтЭКОвка» будет проходить в Пушкинском районе до 19 мая на базе оздоровительного комплекса «Левково». Мероприятие посвящено внедрению системы раздельного сбора мусора.

В прошлом году экологический форум «СтЭКОвка» прошел в Дубне и собрал более 300 человек из 25 муниципалитетов. В этом году заявки на участие подали представители 22 муниципальных образований. Это ребята, которые активно проявили себя в экологических мероприятиях муниципального и регионального масштаба, а также участники экологических конкурсов и акций.