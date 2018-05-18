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Летние кинопоказы начинаются на природных территориях Москвы 18 мая
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Летние кинопоказы начинаются на природных территориях Москвы 18 мая 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Летние кинопоказы начинаются на природных территориях столицы 18 мая, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«18 мая на природных территориях стартуют летние показы художественных фильмов «Московское небо». Все кинопоказы будут бесплатными. Цель — популяризация досуга на особо охраняемых природных территориях, здорового образа жизни и активного отдыха, не нарушающего экологический баланс на особо охраняемых природных и озелененных территориях Москвы, формирование экологической культуры и мировоззрения у населения», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, показы художественных фильмов будут проходить еженедельно с 18 мая по 9 сентября с 21:00 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Тематика фильмов — «Кинематограф ХХ века».
В частности, демонстрации фильмов пройдут в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (в зоне отдыха Тропарево, вход с ул. Академика Виноградова, д. 12), в парке «Ветеран» (территория памятника природы «Серебряный бор», вход с ул. Таманская, вл. 110), природно-историческом паре «Царицыно» (Бирюлевский дендропарк, вход с ул. Липецкая, д. 5а), лесопарке «Кусково» (вход на пересечении ул. Юности и ул. Молдагуловой, вход со стороны станции «Кусково»); природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (вход с ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1); природно-историческом парке «Москворецкий» (вход с ул. Твардовского, д. 16), природно-историческом парке «Измайлово» (вход с Измайловского проспекта, д. 5). С расписанием можно ознакомиться на сайте Мосприроды.
Перед показом кинофильмов запланированы лекции на эколого-просветительскую тематику, добавили в пресс-службе.
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