В Югре запускают новую систему обращения с ТБО

Правительство Югры объявило о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Переход обусловлен требованиями федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Основная часть работы по переходу к новому способу переработки мусора возложили на региональных коммунальных операторов. По словам начальника отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артема Чурсина, коммунальщики будут посредниками между собственниками жилья и коммерческих помещений и организациями занятыми переработкой твёрдых отходов. Представители регионального оператора на местах заключат договора с каждым собственником помещения без посредничества управляющих компаний.

Статус регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в ХМАО на 10 лет получило АО «Югра-Экология».

В Департаменте промышленности отметили, что перед тем как перевести весь регион на новую систему стоит сначала скорректировать способ накопления мусора в некоторых поселениях региона. Сейчас в Югре целенаправленно налаживается система раздельного сбора пластикового и строительного мусора от пищевого. Особое внимание уделяется вопросу нормативов размещения мусорных площадок с точки зрения экологии. Контроль за исполнением территориальной программы возложили на муниципальные власти.

Территориальная схемы обращения с отходами в Югре определяет увеличение целевых показателей по утилизации ТКО к 2030 году — до 25%, обработки ТКО к 2030 году — до 100%, снижение показателя захоронения ТКО до 75%.

В России с 1 января 2019 года все органы местного самоуправления должны создать мусорные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Определению схемы размещения этих мест (площадок) и внести их в реестр. Департамент образования должен организовать уроки экологического воспитания и формирования экологической культуры в обращении с твердыми коммунальными отходами.

Источник фотографии: news.vse42.ru