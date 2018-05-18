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В Югре запускают новую систему обращения с ТБО
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В Югре запускают новую систему обращения с ТБО 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Правительство Югры объявило о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Переход обусловлен требованиями федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Основная часть работы по переходу к новому способу переработки мусора возложили на региональных коммунальных операторов. По словам начальника отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артема Чурсина, коммунальщики будут посредниками между собственниками жилья и коммерческих помещений и организациями занятыми переработкой твёрдых отходов. Представители регионального оператора на местах заключат договора с каждым собственником помещения без посредничества управляющих компаний.
Статус регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в ХМАО на 10 лет получило АО «Югра-Экология».
В Департаменте промышленности отметили, что перед тем как перевести весь регион на новую систему стоит сначала скорректировать способ накопления мусора в некоторых поселениях региона. Сейчас в Югре целенаправленно налаживается система раздельного сбора пластикового и строительного мусора от пищевого. Особое внимание уделяется вопросу нормативов размещения мусорных площадок с точки зрения экологии. Контроль за исполнением территориальной программы возложили на муниципальные власти.
Территориальная схемы обращения с отходами в Югре определяет увеличение целевых показателей по утилизации ТКО к 2030 году — до 25%, обработки ТКО к 2030 году — до 100%, снижение показателя захоронения ТКО до 75%.
В России с 1 января 2019 года все органы местного самоуправления должны создать мусорные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Определению схемы размещения этих мест (площадок) и внести их в реестр. Департамент образования должен организовать уроки экологического воспитания и формирования экологической культуры в обращении с твердыми коммунальными отходами.
Источник фотографии: news.vse42.ru
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