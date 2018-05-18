Минприроды России разработало методику исчисления вреда, причиненного атмосфере

Утверждаемая методика устанавливает правила исчисления вреда, причиненного атмосферному воздуху, и направлена на совершенствование действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды в части исчисления размера вреда окружающей среде в результате хозяйственной и иной деятельности.

Согласно закону «Об охране атмосферного воздуха», расчет вреда, причиненного атмосфере, будет производиться в случае превышения предприятиями нормативов допустимых выбросов.

Значение показателя вреда, в соответствии с проектом документа, рассчитывается как сумма произведений массы сверхнормативного выброса загрязняющего вещества и денежного показателя. Исчисление размера вреда будет осуществляться в соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.