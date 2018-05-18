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Минприроды России разработало методику исчисления вреда, причиненного атмосфере
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Минприроды России разработало методику исчисления вреда, причиненного атмосфере 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Утверждаемая методика устанавливает правила исчисления вреда, причиненного атмосферному воздуху, и направлена на совершенствование действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды в части исчисления размера вреда окружающей среде в результате хозяйственной и иной деятельности.
Согласно закону «Об охране атмосферного воздуха», расчет вреда, причиненного атмосфере, будет производиться в случае превышения предприятиями нормативов допустимых выбросов.
Значение показателя вреда, в соответствии с проектом документа, рассчитывается как сумма произведений массы сверхнормативного выброса загрязняющего вещества и денежного показателя. Исчисление размера вреда будет осуществляться в соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Исчисление размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту окружающей среды, выполняется в период отсутствия неблагоприятных метеорологических условий, а также в период действия НМУ. При этом в обоих указанных случаях применяются следующие коэффициенты: коэффициент, учитывающий экологический фактор (состояние атмосферного воздуха) для территорий (акваторий) Российской Федерации, на которых организациями осуществляется хозяйственная и иная деятельность, коэффициент особой охраны, коэффициент, учитывающий фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, коэффициент, учитывающий выбросы в населенных пунктах, коэффициент очистки.
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