«КуйбышевАзот» уделяет серьезное внимание вопросам экологической безопасности

К вопросам экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот» (КуАз) относится серьезно и подходит к их решению системно. Предприятие старается соответствовать самым строгим требованиям. Тем более что внешний контроль со стороны проверяющих органов за выбросами промпредприятий ужесточается год от года.

Согласно новым требованиям, которые должны вступить в силу с 2019 года, основные источники выбросов планируется оборудовать системами автоматического контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Однако на сегодняшний день нормативная база по внедрению систем автоматического контроля пока отсутствует. Например, пока не определены маркерные вещества по каждому источнику выбросов, порядок эксплуатации систем, периодичность контроля и требования к оборудованию.

Пока документы находятся на стадии обсуждения, «КуйбышевАзот» уже начал оснащение цехов контрольными датчиками, причем работа эта ведется еще с 2014 года. Так, четыре года назад на дымовой трубе производства аммиака был установлен анализатор непрерывного измерения количества аммиака в выбросе для контроля его концентрации.

Системой автоматического измерения концентраций решено также оснастить площадку по производству азотной кислоты. На первом этапе планируется установить газоаналитическую систему, затем — в 2019 году — все агрегаты цеха будут оснащены онлайн-системой автоматических измерений. Кроме того, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы на установке конденсации, оборудованной на производстве аммиачной селитры для снижения выбросов в атмосферу.

Экологическая безопасность ставится во главу угла и при разработке новых и модернизации действующих производств. Как отмечают на предприятии, во многом этому способствует активное сотрудничество с мировыми лидерами химической промышленности. Только за последние годы на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот» появилось сразу несколько новых современных производств. В частности, энергоэффективное производство циклогексанона (ЭПЦ), в котором используется запатентованная технология компании Royal DSM N. V. ( Нидерланды ) — одного из мировых лидеров по разработке и производству высокотехнологичных материалов и химикатов. Кроме того, совместно с американской корпорацией Praxair «КуАз» запустил производство продуктов разделения воздуха, а вместе с немецкой компанией Linde активно осваивает мощности производства аммиака с применением новейшей технологии его прямого синтеза. Уникальность технологии в том, что она позволяет обеспечивать экологически чистое и безопасное производство, при котором уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам. При этом в России установок такого уровня нет больше ни на одной площадке, подчеркивают в «КуАзе».

В завершение отметим, что систематическая работа «КуйбышевАзота» по снижению воздействия на окружающую среду дает ощутимые результаты. Так, только в 2017 году введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения на производстве карбамида, что позволило прекратить сброс химически загрязненных стоков и сократило расход речной воды. Для снижения выбросов в атмосферу на предприятии внедрен первый этап безгазгольдерной схемы производства слабой азотной кислоты, а на производстве аммиачной селитры в режиме пусконаладки запущена установка конденсации паров. Также на площадке «КуАза» ведется строительство пока единственных в регионе очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти

В 2017 году по сравнению с 2016-м при увеличении фактических объемов товарной продукции на 7% выбросы в атмосферу уменьшились на 7%, а количество химически загрязненных стоков сократилось на 24%. Валовой объем выбросов составил 43% от разрешенного. Общие затраты компании на природоохранные мероприятия составили 351,4 млн рублей.

Андрей Якимович, заместитель главного инженера ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и экологической безопасности:

— На предприятии постоянно ведется работа над экологическими проектами. Это один из ключевых элементов стратегии развития ПАО «Куйбышев-Азот». И в этом направлении за последние годы мы достигли серьезных результатов. В период с 2000 по 2017 год при росте объемов товарной продукции в 2 раза мы фиксируем снижение химзагрязненных стоков в 3,7 раза, удельных выбросов — в 1,5 раза, а также снижение потребления теплоэнергии в 1,5 раза, электроэнергии и речной воды в 1,6 раза. При этом ПАО «КуйбышевАзот» в вопросах экологии и воздействия производства на окружающую среду придерживается принципов прозрачности и открытости.