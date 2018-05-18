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В Рязани прошла выставка лучших экологических добровольческих проектов
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В Рязани прошла выставка лучших экологических добровольческих проектов 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Рязанском областном Детском эколого-биологическом центре 16 мая прошла выставка лучших экологических добровольческих проектов и практик, в которых приняли участие школьники, студенты, преподаватели, социально активная молодёжь и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Года волонтера.
Выставка началась с акции «Бельковская сосна в рязанском лесу», в ходе которой сотрудники районного Центра дополнительного образования Касимовского района раздали представителям школьных лесничеств региона саженцы сосен, которые те смогут посадить в своих районах.
Далее рязанские эковолонтеры поделились своим опытом ухода за природными территориями, очистки и посадки лесов, благоустройства дворов, заботы о родниках, контроля качества воды и почвы, подготовки экожурналистов.
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