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Школьникам Подмосковья вручили путевки в «Артек» и «Орленок» в ходе форума «СтЭКОвка»
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Школьникам Подмосковья вручили путевки в «Артек» и «Орленок» в ходе форума «СтЭКОвка» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Отличившимся в экологическом образовании школьникам в ходе форума «СтЭКОвка», который проходит в Пушкинском районе Подмосковья, вручили путевки в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок», передает корреспондент РИАМО.
Форум «СтЭКОвка» будет проходить в Пушкинском районе до 19 мая. В пятницу в работе мероприятия приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Николай Валуев, заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко.
«Я с большим удовольствием поздравляю нас всех, что сегодня случился второй экологический форум «СтЭКОвка». Это очень здорово, что все вы собрались здесь, из 22 муниципалитетов», — сказала Хаймурзина.
Грибинюченко отметил, что «СтЭКОвка» в этом году посвящена очень важной теме для региона.
«В этом году форум посвящен очень актуальной теме для региона — это раздельный сбор мусора. Я уверен, что вы очень многое узнаете о данной проблеме на этом форуме. А может, даже придумаете свои способы решения, которые скоро возьмут на вооружение в Подмосковье», — уточнил он.
Также в ходе форума состоялось награждение отличившихся в экологическом образовании подмосковных школьников путевками в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».
Как уточняется в сообщении пресс-службы Мособлдумы, награждение прошло в рамках Всероссийской акции «Сделаем Вместе». Награды за активное участие в формировании экологической культуры, ответственное отношение к окружающей среде и высокие результаты в экоуроках получили пять детей из Каширы, Щелковского района, Шатуры и Красногорска.
Кроме того, участники форума посетили лекцию от движения ЭКА, на которой слушателям рассказали о важности раздельного сбора мусора.
Форум «СтЭКОвка» проходит на базе оздоровительного комплекса «Левково». Мероприятие посвящено внедрению системы раздельного сбора мусора.
В прошлом году экологический форум «СтЭКОвка» прошел в Дубне и собрал более 300 человек из 25 муниципалитетов. В этом году заявки на участие подали представители 22 муниципальных образований. Это ребята, которые активно проявили себя в экологических мероприятиях муниципального и регионального масштаба, а также участники экологических конкурсов и акций.
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