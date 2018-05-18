Летние показы фильмов начнутся на природных территориях Москвы с пятницы

Жители столицы с пятницы смогут бесплатно посетить летние показы художественных фильмов «Московское небо» на природных территориях города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Цель кинопоказов — популяризация досуга на особо охраняемых природных территориях, здорового образа жизни и активного отдыха, не нарушающего экологический баланс на особо охраняемых природных и озелененных территориях города Москвы , а также формирование экологической культуры и мировоззрения у населения», — говорится в сообщении.

Показы художественных фильмов будут проходить еженедельно с 18 мая по 9 сентября с 21:00 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Тематика фильмов — «Кинематограф ХХ века».

Кинопоказы пройдут на территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» (зона отдыха Тропарево); в парке «Ветеран» в «Серебряном бору»; в природно-историческом парке «Царицыно», Бирюлевский дендропарк; в лесопарке «Кусково».

Также показы пройдут в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и парке «Измайлово».

Перед показом кинофильмов запланированы лекции на эколого-просветительскую тематику, которые положительно повлияют на формирование у жителей личной ответственности и активной природоохранной позиции. Все кинопоказы бесплатны. С расписанием можно ознакомиться на сайте Мосприроды: www.mospriroda.ru