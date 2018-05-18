Ещё
К благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника привлекут волонтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника привлекут волонтеров 

«Это Кавказ» 1 час назад
В Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии этим летом откроется лагерь для волонтеров. Молодых людей научат работе на особо охраняемых природных территориях.
«В рамках Года добровольца в июле-августе у нас будет работать лагерь для эковолонтеров «Экодемия». Планируем провести три потока и принять ребят старше 18 лет из разных регионов страны», — рассказал ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.
Лагерь разобьют в буковом лесу, который находится в четырех километрах от усадьбы заповедника.
Волонтеров планируется задействовать в благоустройстве экомаршрутов и вольерного комплекса заповедника, а также в заготовке веток, которыми кормят вольерных животных. Кроме того, программа лагеря предусматривает экскурсии и различные образовательные имероприятия.
В Тебердинском заповеднике ежегодно проводится также экологический лагерь для школьников «Лесной кордон», который принимает более 300 учащихся.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Он принадлежит к числу самых популярных особо охраняемых природных зон России. В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны. В 2016 году заповедник отметил свое 80-летие.
«Это Кавказ»: последние новости
На Северном Кавказе создадут координационный совет по экологии Прокуратура проверит обстоятельства крушения вертолета на Ставрополье Доходы главы Чечни в 2017 году уменьшились на 4,6 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрипаля выписали из больницы80
«Пусть говорят» грозит закрытие164
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»68
«30 минут — и он над Америкой»56
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту204
Видео
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:37
Автокран грохнулся в Лену, спуская судно
Происшествия
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
00:48
«30 минут — и он над Америкой»
Оружие Армия
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение