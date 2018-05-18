К благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника привлекут волонтеров

В Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии этим летом откроется лагерь для волонтеров. Молодых людей научат работе на особо охраняемых природных территориях.

«В рамках Года добровольца в июле-августе у нас будет работать лагерь для эковолонтеров «Экодемия». Планируем провести три потока и принять ребят старше 18 лет из разных регионов страны», — рассказал ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.

Лагерь разобьют в буковом лесу, который находится в четырех километрах от усадьбы заповедника.

Волонтеров планируется задействовать в благоустройстве экомаршрутов и вольерного комплекса заповедника, а также в заготовке веток, которыми кормят вольерных животных. Кроме того, программа лагеря предусматривает экскурсии и различные образовательные имероприятия.

В Тебердинском заповеднике ежегодно проводится также экологический лагерь для школьников «Лесной кордон», который принимает более 300 учащихся.