К благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника привлекут волонтеров 

В Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии этим летом откроется лагерь для волонтеров. Молодых людей научат работе на особо охраняемых природных территориях.
«В рамках Года добровольца в июле-августе у нас будет работать лагерь для эковолонтеров «Экодемия». Планируем провести три потока и принять ребят старше 18 лет из разных регионов страны», — рассказал ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.
Лагерь разобьют в буковом лесу, который находится в четырех километрах от усадьбы заповедника.
Волонтеров планируется задействовать в благоустройстве экомаршрутов и вольерного комплекса заповедника, а также в заготовке веток, которыми кормят вольерных животных. Кроме того, программа лагеря предусматривает экскурсии и различные образовательные имероприятия.
В Тебердинском заповеднике ежегодно проводится также экологический лагерь для школьников «Лесной кордон», который принимает более 300 учащихся.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Он принадлежит к числу самых популярных особо охраняемых природных зон России. В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны. В 2016 году заповедник отметил свое 80-летие.