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На закрытом полигоне в Черняховском районе незаконно размещали отходы
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На закрытом полигоне в Черняховском районе незаконно размещали отходы 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сегодня прозвучало на совещании в региональном кабмине.
Глава министерства природных ресурсов и экологии Олег Ступин рассказал, что сотрудники Минприроды совместно с полицейскими задержали специализированный автомобиль «Камаз», принадлежащий ООО «Чистота». Нарушение помог зафиксировать квадрокоптер.
По словам министра, материалы находятся в Управлении МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С 2000 года в регионе закрыты более 50 свалок, расположенных в границах населенных пунктов.
Олег Ступин отметил, что вопрос ликвидации несанкционированных и закрытых свалок в регионах страны является общенациональной идеей. Эта задача обозначена приоритетной в майском указе Президента Владимира Путина.
Министр обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость проведения работ по включению свалок в государственный реестр. Только в таком случае регион сможет вновь подать заявки на участие в проекте «Чистая страна», направленный на рекультивацию.
На текущий момент в Минприроды России направлены сведения о 15 подобных объектов в Калининградской области. В этот перечень вошли закрытые свалки отходов, а также золоотвал и короотвалы в Советске, Калининграде и Немане.
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