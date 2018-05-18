На закрытом полигоне в Черняховском районе незаконно размещали отходы

Об этом сегодня прозвучало на совещании в региональном кабмине.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Олег Ступин рассказал, что сотрудники Минприроды совместно с полицейскими задержали специализированный автомобиль «Камаз», принадлежащий ООО «Чистота». Нарушение помог зафиксировать квадрокоптер.

По словам министра, материалы находятся в Управлении МВД , решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 2000 года в регионе закрыты более 50 свалок, расположенных в границах населенных пунктов.

Олег Ступин отметил, что вопрос ликвидации несанкционированных и закрытых свалок в регионах страны является общенациональной идеей. Эта задача обозначена приоритетной в майском указе Президента Владимира Путина

Министр обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость проведения работ по включению свалок в государственный реестр. Только в таком случае регион сможет вновь подать заявки на участие в проекте «Чистая страна», направленный на рекультивацию.