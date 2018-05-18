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Ученые научились превращать радиоактивные отходы в стекло
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Ученые научились превращать радиоактивные отходы в стекло 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult
Министерство охраны окружающей среды США дало добро на использование настоящих радиоактивных отходов из хранилища в Хенфордском комплексе для проведения второй части испытаний новой технологии. На первом этапе использовался их аналог, но в виде разовой дозы объемом в 11 л. Ее успешно переплавили в безопасное боросиликатное стекло, и теперь в Министерстве хотят проверить, могут ли поставить процесс на поток. Точные данные о количестве низкоуровневых радиоактивных отходов в США засекречены, однако известно, что в том же Хенфордском комплексе их не менее 200 тыс. куб.м. Вся беда в том, что в первую очередь занимаются утилизацией более опасных высокоуровневых отходов, поэтому низкоуровневые копились десятилетиями. К ним относят весь радиоактивный мусор — грязь, грязную воду, лабораторные предметы, туши подопытных животных и т.д.
Перед превращением отходов в стекло их фильтруют от крупных фрагментов и удаляют частицы тяжелых металлов, вроде цезия. Затем в полужидкую массу добавляют сырье для выплавки стекла, после чего смесь со строго определенной скоростью прокачивают через канал печи шириной 12 см. Температура в ней достигает 2149 °C, производительность составляет 227 граммов стекла за 30 минут. Радиоактивные газы откачиваются и конденсируются, вновь попадая в смесь для плавки.
Боросиликатное стекло отличается долговечностью и стойкость, радиоактивные отходы в нем сохраняют опасность, но остаются «взаперти» на тысячи лет, пока полураспад не сделает свое дело. И такие стеклянные слитки все равно нужно где-то хранить, но это гораздо безопаснее, чем жидкие отходы. Метод не универсальный, но лучше, чем ничего, особенно для США, где долгое время предпочитали затягивать решение вопроса утилизации по бюрократическим причинам.
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