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Минприроды собирается брать плату за воздух
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Минприроды собирается брать плату за воздух 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Минприроды по требованию Генпрокуратуры подготовило методику исчисления вреда при загрязнении воздуха как природного компонента без учета влияния на здоровье граждан, вреда имуществу и экосистемам. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения, пишет «Коммерсантъ».
Размер вреда предлагается вычислять в случаях превышения предприятиями установленных нормативов предельно допустимых выбросов или временно согласованных выбросов. При этом использоваться должна ставка в рублях по отдельных загрязнителям. Также учитываться будут инфляция и коэффициент состояния атмосферного воздуха в субъектах. Последний будет равен единице для регионов Дальнего Востока и двум — для промышленных регионов, таких, как Свердловская и Челябинская области.
Объем поступлений в бюджеты Минприроды не прогнозирует, «поскольку вред не рассчитывается в случае соблюдения законодательства». При этом в ведомстве обещают, что новый платеж будет целевым образом использоваться на природоохранные цели.
Представители бизнеса и эксперты методику критикуют, называя ее чисто фискальной инициативой, противоречащей новому экологическому регулированию.
Отмечается также, что в 2017 году в Минприроды признавали, что «в мировой практике нет подобных документов, поскольку нанести вред атмосферному воздуху нельзя».
Стоит отметить, что вопросы экологии актуализировались после того, как на них обратил особое внимание президент РФ Владимир Путин. В апреле глава государства на совещании с членами правительства перечислил города, где фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух. Среди них были названы Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск. Путин поручил в первую очередь решить проблему неудовлетворительной экологической обстановки в этих городах.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в новом «майском» Указе президента экология названа одним из направлений, по которому будет разработана национальная программа.
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