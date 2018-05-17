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Волонтеров привлекут к благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника в КЧР
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Волонтеров привлекут к благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника в КЧР 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Лагерь для волонтеров откроют летом в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево— Черкесии (КЧР), ребят научат работе на особо охраняемых природных территориях, сообщил в четверг ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.
"В рамках Года добровольца в июле-августе у нас будет работать лагерь для эковолонтеров «Экодемия». Планируем провести три потока и принять ребят старше 18 лет из разных регионов страны", — сказал Текеев.
Лагерь будет разбит в буковом лесу в 4 км от усадьбы заповедника.
"Волонтеры, в частности, будут задействованы в благоустройстве экомаршрутов, вольерного комплекса заповедника, заготовке веточного корма для вольерных животных. В рамках лагеря запланированы также экскурсии, образовательные и досуговые мероприятия", — отметил собеседник агентства.
Ежегодно в Тебердинском заповеднике проводится также экологический лагерь для школьников «Лесной кордон», который в год принимает более 300 учащихся.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.
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