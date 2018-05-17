Волонтеров привлекут к благоустройству маршрутов Тебердинского заповедника в КЧР

ЧЕРКЕССК , 17 мая. / ТАСС /. Лагерь для волонтеров откроют летом в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево— Черкесии (КЧР), ребят научат работе на особо охраняемых природных территориях, сообщил в четверг ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.

"В рамках Года добровольца в июле-августе у нас будет работать лагерь для эковолонтеров «Экодемия». Планируем провести три потока и принять ребят старше 18 лет из разных регионов страны", — сказал Текеев.

Лагерь будет разбит в буковом лесу в 4 км от усадьбы заповедника.

"Волонтеры, в частности, будут задействованы в благоустройстве экомаршрутов, вольерного комплекса заповедника, заготовке веточного корма для вольерных животных. В рамках лагеря запланированы также экскурсии, образовательные и досуговые мероприятия", — отметил собеседник агентства.

Ежегодно в Тебердинском заповеднике проводится также экологический лагерь для школьников «Лесной кордон», который в год принимает более 300 учащихся.