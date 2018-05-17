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в Самарском зоопарке отметят «Международный день парков»
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в Самарском зоопарке отметят «Международный день парков» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Праздник посвящен проблемам защиты природы, пропаганде бережного отношения к заповедникам, городским паркам и другим охраняемым природным территориям и зоопаркам.
Мероприятие пройдет в форме экологического квеста «Защитники природы». Ребята разделятся на две команды, каждой из которых будет выдан маршрутный лист с заданиями на знание животного и растительного мира, в том числе увлекательные ребусы и анаграммы. В финале квеста ребята найдут ключ от ящика, в котором их будет ждать сюрприз.
Все желающие смогут сфотографироваться с ручными животными зоопарка.
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