Кобылкин уже министр. Путин подписал указ 

На сайте Кремля появилась новость о том, что новый состав правительства утвержден.
В частности, президент принял отставку Дмитрия Кобылкина с должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по собственному желанию. И назначил его министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации.
Полный состав нового правительства России:
Председатель Правительства — Медведев Дмитрий Анатольевич.
Первый заместитель Председателя Правительства — Министр финансов — Силуанов Антон Германович.
Заместитель Председателя Правительства — Голикова Татьяна Алексеевна.
Заместитель Председателя Правительства, он же полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе — Трутнев Юрий Петрович.
Заместитель Председателя Правительства — Голодец Ольга Юрьевна.
Заместитель Председателя Правительства — Мутко Виталий Леонтьевич.
Заместитель Председателя Правительства — Козак Дмитрий Николаевич.
Заместитель Председателя Правительства — Борисов Юрий Иванович.
Заместитель Председателя Правительства — Гордеев Алексей Васильевич.
Заместитель Председателя Правительства — Акимов Максим Алексеевич.
Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства — Чуйченко Константин Анатольевич.
Министр внутренних дел — Колокольцев Владимир Александрович.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Зиничев Евгений Николаевич.
Министр иностранных дел — Лавров Сергей Викторович.
Министр обороны — Шойгу Сергей Кужугетович.
Министр юстиции — Коновалов Александр Владимирович.
Министр здравоохранения — Скворцова Вероника Игоревна.
Министр культуры — Мединский Владимир Ростиславович.
Министр науки и высшего образования — Котюков Михаил Михайлович.
Министр природных ресурсов — Кобылкин Дмитрий Николаевич.
Министр промышленности и торговли — Мантуров Денис Валентинович.
Министр просвещения — Васильева Ольга Юрьевна.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — Козлов Александр Александрович.
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа — Чеботарев Сергей Викторович.
Министр сельского хозяйства — Патрушев Дмитрий Ни-колаевич.
Министр спорта — Колобков Павел Анатольевич.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Якушев Владимир Владимирович.
Министр транспорта — Дитрих Евгений Иванович.
Министр труда и социальной защиты — Топилин Максим Анатольевич.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Носков Константин Юрьевич.
Министр экономического развития — Орешкин Максим Станиславович.
Министр энергетики — Новак Александр Валентинович.