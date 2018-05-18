Кобылкин уже министр. Путин подписал указ

На сайте Кремля появилась новость о том, что новый состав правительства утвержден.

Заместитель Председателя Правительства, он же полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе — Трутнев Юрий Петрович

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Зиничев Евгений Николаевич

Министр природных ресурсов — Кобылкин Дмитрий Николаевич.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — Козлов Александр Александрович