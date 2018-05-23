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Глава Минприроды провел встречу с директором Программы ООН по окружающей среде
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Глава Минприроды провел встречу с директором Программы ООН по окружающей среде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в среду провел рабочую встречу с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эриком Солхеймом, сообщила в среду пресс-служба российского ведомства.
"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Минприроды России и ЮНЕП в сфере охраны окружающей среды и биологического разнообразия. Одним из наиболее важных и перспективных направлений сотрудничества Солхейм назвал арктическую повестку", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Солхейм также затронул вопросы развития международных отношений в рамках Конвенции по защите морской среды Каспийского моря и вопросы борьбы с загрязнением морских акваторий и мирового океана пластиковыми отходами. Он отметил, что ЮНЕП высоко оценивает достижения России в сфере охраны природы, в том числе по сохранению редких видов животных. По его словам, «достижения РФ в охране популяции амурского тигра должны получить большую огласку на международном уровне.
Кобылкин в свою очередь добавил, что в соответствии с указом президента РФ Минприроды предстоит выполнить значительный блок природоохранных задач. При этом ведомство рассчитывает на взаимодействие с ЮНЕП и другими международными организациями и планирует использовать накопленный мировой опыт в данной сфере.
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