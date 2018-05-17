16 мая дети отправились интерактивный музей

16 мая воспитанники дошкольных отделений старшей группы № 8 вместе с педагогами ездили в музей «Лесная сказка». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Это было настоящее путешествие с друзьями, в автобусе, с песнями и загадками. Ребят встретил интерактивный музей «Лесная сказка» с новейшими информационными технологиями, в особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-историческом парке „Битцевский лес“.