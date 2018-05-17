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16 мая дети отправились интерактивный музей
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16 мая дети отправились интерактивный музей 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
16 мая воспитанники дошкольных отделений старшей группы № 8 вместе с педагогами ездили в музей «Лесная сказка». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Это было настоящее путешествие с друзьями, в автобусе, с песнями и загадками. Ребят встретил интерактивный музей «Лесная сказка» с новейшими информационными технологиями, в особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-историческом парке „Битцевский лес“.
Дети узнали, что природно-исторический парк — второй по величине парк Москвы (2208,4 га), уступающий по размерам только парку „Лосиный остров“. В эколого-просветительском центре ГПБУ „Мосприрода“ — „Битцевский лес“ обучающиеся смотрели познавательные мультфильмы, вели археологические раскопки, знакомились с дарами леса, изучали деревья и слушали голоса птиц. Для обогащения уже имеющихся знаний об экосистеме, о сохранении природных богатств, специалисты пригласили детей уже с родителями для продолжения „экологических“ прогулок.
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