Крупнейшие заповедники России

Москва, 17 мая — «Вести. Экономика». Заповедник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота запрещена. Кроме того, на территории заповедника запрещена любая хозяйственная деятельность человека, а земли навечно изъяты из любых форм пользования. На территории нашей страны множество заповедников, на территории которых живут охраняемые виды животных и растений. Ниже мы расскажем о самых крупных из них. Большой Арктический заповедник

В границах территории заповедника «Большой Арктический» расположены вкрапленные земельные участки, относящиеся к другой категории земель. Земельный участок заповедника «Большой Арктический» состоит из 35 обособленных частей (контуров), образуемых как отдельными островами, так и группами островов, архипелагами или материковыми частями полуострова Таймыр с прилегающей к ним акваторией Карского моря, его заливов и бухт. Весь земельный участок заповедника расположен в границах муниципального образования городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Заповедник имеет размер 41 692,22 кв. км. Это — самая холодная охраняемая зона страны. Местная растительность — мхи, мелкие цветы и грибы. Реликтовая фауна — лемминги, россомахи, песцы, горностаи и прочая пушнина. Крупные представители млекопитающего мира — белый и бурый медведи. Командорский заповедник

Расположен на Командорских островах, включает 4 крупных острова — Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень, более 60 мелких островков и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Командорские острова — архипелаг, располагающийся в северной части Тихого океана. Входит в состав Алеутской островной дуги и представляет собой цепь вершин западной части грандиозного подводного вулканического хребта. Флора и фауна представлена 383 видами и 37 подвидами сосудистых растений. Острова являются восточной границей распространения 93 видов растений и западной — 10 видов. Много редких, в том числе эндемичных, для этой территории видов флоры и фауны. Здесь относительно мягкая зима и прохладное лето. В «Красную книгу РСФСР» внесены: из растений — полушник морской, башмачки настоящий и Ятабе, лобария лёгочная; из млекопитающих — командорский песец; из птиц — канадская казарка, гусь белошей, берингийский песочник, тихоокеанский чистик, алеутская крачка и др. В «Красную книгу Международного союза охраны природы» внесены: из млекопитающих — калан, командорский ремнезуб, антур (островной тюлень), малый полосатик; из птиц — белоголовый орлан, кречет, сапсан. Площадь заповедника равняется 36 486,79 кв. км. Остров Врангеля

Остров Врангеля — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX в. Фердинанда Петровича Врангеля. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь острова составляет около 7670 кв. км, из которых около 4700 кв. км занимают горы. Берега низменные, расчлененные лагунами, отделенными песчаными косами от моря. В центральной части острова местность гористая. Присутствуют небольшие ледники и некрупные озера, арктическая тундра. Эта же земля имеет название самый плодовитый заповедник России: тут высокий прирост белых медведей. Путоранский заповедник

Путоранский государственный природный заповедник — заповедник, расположенный в пределах плато Путорана, в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Площадь территории заповедника — 1 887 251 га, охранная зона — 1 773 300 га. Ландшафт горно-озерно-таежный, реликтовая растительность — «классические» деревья тайги и арктической лесотундры. Путорана — место обитания самой большой популяции дикого северного оленя. Водится тут и снежный баран (также занесенный в «Красную книгу РФ»). Таймырский заповедник

Расположен на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. Создан 23 февраля 1979 г. Таймырский заповедник имеет кластерный характер и состоит из 4 участков. На территории заповедника много водоемов, в их числе довольно крупная река Верхняя Таймыра протяженностью около 570 км. А юго-западней большое арктическое озеро -Таймыр. Они разнообразят унылый тундровый ландшафт и создают условия для жизни водных растений и животных. На территории заповедника произрастают 430 видов высших сосудистых растений, 223 вида мхов и 265 — лишайников. В заповеднике отмечен 21 вид млекопитающих. Существует самое крупное в мире стадо дикого северного оленя. Более 20 лет назад в таймырской тундре начали эксперимент по расселению овцебыка. Теперь около 8 тыс. этих животных, первые особи которых были завезены из Канады и США, расселились по Восточному Таймыру. Усть-Ленский заповедник

Усть-Ленский государственный природный заповедник — заповедник, расположенный в дельте реки Лены и на западном склоне северной оконечности хребта Хараулах, на территории Булунского района Республики Саха. Подчиненные территории и охранная зона: площадь охранной зоны составляет 1 050 000 га. Из обитателей «Красной книги» обнаруживаются всего три растения, гусеобразный и чайковый кулик, еще малый лебедь и розовая чайка. Богата ихтиофауна заповедника. В его водах можно встретить нельму, муксуна, чира, ряпушку, осетра, сигов, пелядь и других ценных рыб. Их количество в Лене сильно уменьшилось, а в заповеданной дельте, где традиционные участки нереста лососевых и сиговых рыб, они обрели покой и возможности для восстановления стада. Кроноцкий заповедник

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник — один из старейших заповедников России. Он занимает площадь 1 147 619,37 гектаров, включая 135 тыс. гектаров (1350 кв. км) примыкающей трехмильной акватории Тихого океана. Заповедник включает в себя территорию Кроноцкого полуострова. Здесь расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая Сопка (3528 м), термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады. Из защищенных растений встречаются береза Эльмана и стланик (кедровый и ольховый). Тут акклиматизируются популяции бурого медведя и дикого северного оленя.