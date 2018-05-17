Омский эколог Сергей Костарев намерен занять пост главы минприроды 

В четверг, 17 мая, известный эколог и профессор ОмГУПС Сергей Костарев в своем телеграм-канале сообщил, что намерен побороться за место министра природных ресурсов и экологии Омской области, которое с недавнего времени вакантно. Сегодня он намерен подать заявление в конкурсную комиссию вместе с пакетом необходимых документов. Надо сказать, что большинство подписчиков поддержало выдвижение Сергея Костарева на столь ответственную должность.
Напомним, что конкурс на замещение должностей глав региональных минстроя, минпрома и минприроды был объявлено в начале этого месяца, а документы от потенциальных претендентов будут приниматься до 25 мая. По мнению самого профессора ОмГУПС он новичок в вопросах экологии. К тому же у него есть опыт работы в госслужбе. В частности на протяжении десяти лет, с 1992 по 2002 года, он занимал должность замруководителя Госкомэкологии Омской области.
В разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» Сергей Костарев заметил, что основная проблема министерства природы на сегодняшний день не в команде специалистов, а скорее связано со стратегией работы, цель которой показать хорошую отчетность в документах, а никак не улучшить ситуацию: «К сожалению, современные реалии таковы, что решение не всегда принимается на основании каких-либо данных и оценивается профессиональный уровень кандидата. Однако у меня теплится скромная надежда, что сейчас будут искать человека который готов взяться за решение экологических проблем и обладает, что немаловажно, соответствующими компетенциями в решении наболевших вопросов.
Омск попал в ситуацию, когда нужно не просто создавать видимость, а реально решать проблему. К тому же президент России заявил, что Омск оказался в числе городов с плохой экологией из этого следует только одно — к Омску будет повышенное внимание именно с точки зрения экологической составляющей, а потому надо переходить к реальным действиям, поскольку проблема уже вышла из-под контроля» — заявил эколог.
Политолог Инна Ветренко считает Сергея Костарева профессиональным человеком в вопросах экологии: «Он не понаслышке знает реальную экологическую обстановку в омском регионе и все наши проблемы. Он бы никогда не подал документы на этот конкурс, если бы у него не было бы ответов на существующие экологические проблемы. Что касается его шансов, то здесь могу сказать одно, если конкурс будет действительно честным и открытым, а Александр Бурков заинтересован в компетентном министре природных ресурсов и экологии, тог у Сергея Владимировича есть все шансы занять этот пост».