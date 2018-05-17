Дымящую свалку под Чебаркулем снесут в ближайшие два года

Незаконную свалку на окраине посёлка «Непряхинское поместье» в Чебаркульском районе начнут рекультивировать с приходом нового регионального оператора по работе с мусором. Работы планируется завершить до 2020 года. Об этом 74.ru сообщили в администрации Чебаркульского района. А пока жители ежедневно наблюдают, как растёт эта стихийная свалка.

— Когда начали строить дом в «Непряхинском поместье», даже не подозревали, что где-то рядом свалка есть — так свежо и хорошо было вокруг, даже зайцы по огороду бегали. Но года три назад всё изменилось, — рассказал житель посёлка «Непряхинское поместье» и представитель инициативной группы Николай. — Тогда летом свалка впервые загорелась, посёлок накрыло отвратительным запахом, а мы начали решать проблему. Куда только не обратились за это время — в администрации посёлка и Чебаркульского района, областное Министерство экологии, районную прокуратуру … Выяснилось, что эта свалка какая-то полузаконная. Вроде как полигон под твёрдые бытовые отходы утвердили районные депутаты, но договор на его эксплуатацию несколько лет не заключён ни с одной компанией.

Мусор за посёлком выгружают втихую

Свалка подрастает ежедневно, утверждают жители посёлка.

— Привозят мусор, с машин какую-то жидкую бытовую гадость сливают, и всей этой вонью накрывает наши дома, — продолжает Николай. — Причём кто хочет, тот тут и разгружает свои отходы. Специально подходил к работнику, который днём у въезда на территорию в сторожке сидит. Интересовался, работает ли свалка и на каких условиях можно мусор привезти. Говорит, очень даже работает, нужно заплатить 1200 рублей за машину и указывает, с какой стороны лучше разгрузиться. Спросил про квитанцию, он ответил, что деньги шефу передаст из непряхинского ЖЭКа, а бумажки не будет… В ответе на одну из наших жалоб по этой свалке в администрации Чебаркульского района сообщили, что в 2017–2018 годах планируют разработать проект её рекультивации. Год прошёл, а тут ничегошеньки не меняется в лучшую сторону, только горы мусора растут.

Жители посёлка утверждают, что сторож незаконной свалки готов поднять шлагбаум за 1200 рублей

В районной администрации 74.ru заявили, что в ближайшие пару лет от этой свалки не останется и следа.

— В Челябинской области всего пять свалок, которые включены в государственный реестр. Свалка вблизи «Непряхинского поместья» в их число не входит, — рассказала начальник отдела экологии администрации Чебаркульского района Екатерина Таюрская. — Но она внесена в схему территориального планирования Чебаркульского района. Планируется, что с 1 июля в районе по сбору и транспортировке отходов начнёт работать регоператор. С этого времени свалки, включённые в схему нашего района, но не состоящие в госреестре, подлежат рекультивации. По разработанной схеме срок для этого отведён до 2020 года. Каким образом проведут рекультивацию этих двух гектаров под Непряхино, пока не знаю. Но известно, что все наши отходы после сортировки в Миассе , так называемые «хвосты», будут отвозить на Карабашский полигон ТКО, поскольку наша территория относится к Карабашскому кластеру.

А до тех пор в администрации посоветовали активно сообщать о пополнениях на свалке в областное Министерство экологии.

— Наказание за несанкционированное складирование мусора и слив жидких отходов вне разрешённых полигонов, конечно, законом предусмотрено, но районные и поселковые администрации покарать нарушителей не могут — такие полномочия у нас забрали, — продолжает Екатерина Таюрская. — Теперь за это отвечает Министерство экологии Челябинской области, поэтому советую обращаться напрямую к ним. Их специалисты проведут расследование и непременно накажут виновных. Мы же, несмотря на то, что не можем воздействовать на нарушителей, всё равно периодически осматриваем территорию и сообщаем о результатах в подведомственные надзорные органы.

Не дает покоя местным жителям эта свалка давно — она часто горит и источает неприятный запах. Жители уже обращались в прокуратуру, которая ответила, что место для полигона было выбрано и утверждено главой района еще в 2004 году.