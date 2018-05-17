Кушвинский завод загрязнял воздух вредными веществами в огромных концентрациях

Кушвинский завод прокатных валков производил вредные выбросы в атмосферу, не позаботившись о получении специального разрешения. Этот и другие факты нарушений законодательства вскрылись в ходе проверки предприятия прокуратурой города, передает "Уралинформбюро"

Срок предыдущего разрешительного документа, выданного фабрике, истек в июле прошлого года. Кроме того, предприятие пренебрегло и проектом нормативов предельных значений по загрязняющим веществам, который по закону необходимо было утвердить, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Замеры, проведенные в ходе проверки, показали, что в выбросах серьезно превышены допустимые концентрации. По марганцу и его соединениям — почти в 16, органической пыли — в 77, оксидов азота — в 149 раз. На одном из источников зафиксировано превышение не самых безобидных диоксида азота (почти в 3 раза) и триоксида дижелеза (почти в 5 раз).

Возбуждено административное дело по статьям «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» и «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух». Предприятие оштрафовали на 170 тысяч рублей. Уточняется, что завод начал работу над исключением вредного воздействия на атмосферу с превышениями и готовится обновить разрешительную документацию.