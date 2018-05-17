Работу полигона для сбора мусора запретили под Глазовом

Глазов. Удмуртия . Верховный суд Удмуртской Республики запретил деятельность полигона «Эколог» на Юкаменском тракте. Как сообщает пресс-служба администрации Глазова, запрет продлится до включения полигона в государственный реестр.

Руководство ООО «Полигон Эколог» приняло решение о прекращении приёма мусора. В среду, 16 мая, глава Глазова провёл совещание с руководителями предприятий сферы ЖКХ, которые, несмотря на закрытие полигона, должны выполнять свои обязательства перед собственниками жилья, предприятиями и организациями, с которыми заключены договоры на вывоз мусора.

Управляющие организации готовы заключать договоры с другими полигонами Удмуртии и организовывать вывоз на Як-Бодьинский полигон и на полигон за Ижевском