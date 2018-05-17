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Работу полигона для сбора мусора запретили под Глазовом
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Работу полигона для сбора мусора запретили под Глазовом 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики запретил деятельность полигона «Эколог» на Юкаменском тракте. Как сообщает пресс-служба администрации Глазова, запрет продлится до включения полигона в государственный реестр.
Руководство ООО «Полигон Эколог» приняло решение о прекращении приёма мусора. В среду, 16 мая, глава Глазова провёл совещание с руководителями предприятий сферы ЖКХ, которые, несмотря на закрытие полигона, должны выполнять свои обязательства перед собственниками жилья, предприятиями и организациями, с которыми заключены договоры на вывоз мусора.
Управляющие организации готовы заключать договоры с другими полигонами Удмуртии и организовывать вывоз на Як-Бодьинский полигон и на полигон за Ижевском.
«Мусорного коллапса не случится. Все свои договорные обязательства выполним», — заверил директор ЖКУ Глазова Александр Пономарев. Отмечается, что на долю муниципального предприятия ЖКУ приходится самый большой объём вывозимого мусора с территории города, около 70%.
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