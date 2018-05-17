Росприроднадзор начал расследование из-за загрязнения реки около Внукова

МОСКВА , 17 мая. / ТАСС /. Департамент Росприроднадзора по ЦФО начал административные расследования в связи с загрязнением реки Ликова около Внукова . Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минприроды

"В настоящее время департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся административные расследования. Отобраны пробы сточных вод для расчета размера вреда, причиненного водному объекту", — говорится в сообщении Минприроды, в ведении которого находится Росприроднадзор

По данным Минприроды, в ручей Безымянный (приток реки Ликова) организован сброс сточных вод, представляющих собой поверхностный сток вод с дороги деревни Ликова и прилегающей к ней территории, в том числе водосточно-дренажной системы Международного аэропорта Внуково, проходящий очистку на временных очистных сооружениях.

В 2017 году в адрес Росприроднадзора уже поступали обращения по факту загрязнения реки Ликова хозяйственно-бытовыми сточными водами. «По результатам административного расследования, в отношении ООО „ЖКХ Водоканал+“ и должностного лица предприятия вынесены постановления в виде штрафов на общую сумму 123 тыс. рублей», — отмечает Минприроды.