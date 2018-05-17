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Росприроднадзор начал расследование из-за загрязнения реки около Внукова
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Росприроднадзор начал расследование из-за загрязнения реки около Внукова 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по ЦФО начал административные расследования в связи с загрязнением реки Ликова около Внукова. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минприроды.
"В настоящее время департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся административные расследования. Отобраны пробы сточных вод для расчета размера вреда, причиненного водному объекту", — говорится в сообщении Минприроды, в ведении которого находится Росприроднадзор
По данным Минприроды, в ручей Безымянный (приток реки Ликова) организован сброс сточных вод, представляющих собой поверхностный сток вод с дороги деревни Ликова и прилегающей к ней территории, в том числе водосточно-дренажной системы Международного аэропорта Внуково, проходящий очистку на временных очистных сооружениях.
В 2017 году в адрес Росприроднадзора уже поступали обращения по факту загрязнения реки Ликова хозяйственно-бытовыми сточными водами. «По результатам административного расследования, в отношении ООО „ЖКХ Водоканал+“ и должностного лица предприятия вынесены постановления в виде штрафов на общую сумму 123 тыс. рублей», — отмечает Минприроды.
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