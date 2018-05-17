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Новые лиственницы высадили в парке имени 850-летия Москвы
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Новые лиственницы высадили в парке имени 850-летия Москвы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лиственничная роща парка имени 850-летия Москвы, расположенная неподалеку от входа в парк напротив дома № 9 на улице Поречная, накануне пополнилась новыми деревьями.
Экологическая акция проводится Московским нефтеперерабатывающим заводом в течение четырех лет. В этот раз количество лиственниц в роще увеличилось до 80 — в честь 80-летия, которое отмечает Московский НПЗ в этом году. Традиционно молодые лиственницы высаживают жители района Марьино и волонтеры МНПЗ. Также в мероприятии приняли участие руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, исполняющий обязанности префекта ЮВАО Александр Скороспелов и генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.
— Такие районы как Марьино, Капотня и Выхино-Жулебино сегодня живут совершенно в других экологических условиях по сравнению с 2010 годом, — отметил Антон Кульбачевский. — Жалоб на неприятные запахи уже практические нет, и сами жители Капотни подтверждают, что качество воздуха стало намного лучше.
Между тем на территории округа в этом году запланированы и другие благоустроительные и озеленительные работы.
— Практически в каждом районе у нас есть знаковые объекты — озелененные территории, которые в этом году будут приводиться в порядок превращаться из неухоженных пустырей в организованные зоны отдыха для детей, взрослых, пожилых людей, — сказал Александр Скороспелов. — Например, планируется благоустроить одну из площадок парка 850-летия Москвы, сквер на Кубанской улице, Купеческие угодья в Некрасовке и другие.
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