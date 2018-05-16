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«Граждане имеют право знать, чем они дышат»: Бурматов о поправках в закон «Об охране окружающей среды»
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«Граждане имеют право знать, чем они дышат»: Бурматов о поправках в закон «Об охране окружающей среды» 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду прокомментировал правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“, который был рекомендован комитетом к принятию в первом чтении.
Документ предполагает установку на трубах предприятий-загрязнителей автоматических приборов учета и контроля выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в воду. Согласно инициативе, все данные с приборов учета будут отправляться в единый центр, что позволит сделать ситуацию более прозрачной.
По словам депутата, реестр, который будет вести Росприроднадзор, станет открытым для граждан, и жители крупных городов, испытывающих серьезную нагрузку от промышленных предприятий, смогут получить достоверную информацию о химическом составе выбросов и вредных веществ, загрязняющих окружающую среду.
»Это очень важные данные как для граждан, которые, безусловно, имеют право знать, чем они дышат, так и для органов власти, в чьей компетенции находится регулирование вопросов, связанных с экологией и охраной окружающей среды», — приводит пресс-служба «Единой России» его слова.
Бурматов отметил, что у депутатов возник ряд вопросов к Минприроды, в том числе связанных со сроками установки этих счетчиков, однако в целом комитет поддержал концепцию этого законопроекта и рекомендовал принять его в первом чтении.
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