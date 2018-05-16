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Беларусь и Россия продолжат сотрудничество по охране трансграничных водных объектов
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Беларусь и Россия продолжат сотрудничество по охране трансграничных водных объектов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Десятое заседание совместной белорусско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов пройдет в Гомеле 23-25 мая.
Как рассказали БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, во время мероприятия планируется рассмотреть вопросы качества воды и состояния водных экосистем, водохозяйственной обстановки, трансграничного мониторинга подземных вод в бассейнах рек Днепр и Западная Двина. Белорусскую делегацию возглавит сопредседатель белорусской части комиссии, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.
Заседания комиссии проводятся с целью реализации положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер и для выполнения соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.
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