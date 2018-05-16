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Ввоз московского мусора в Ярославскую область не повлиял на экологию
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Ввоз московского мусора в Ярославскую область не повлиял на экологию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Филиал центра лабораторного анализа и технических измерений в Ярославской области (ФГБУ «ЦЛАТИ») не обнаружил превышений нормативов загрязнения в анализах почвы и воды с полигона «Скоково» под Ярославлем, на который ввозят отходы из Московской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.
"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Пробы воды из двух наблюдательных скважин и почвы, пройдя анализ на предмет наличия загрязняющих веществ, ухудшений показателей не зафиксировали", — информирует пресс-служба.
Как сообщалось ранее, специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ» 25 апреля приступили к радиационному, микробиологическому анализу воды и почвы на территории мусорного полигона «Скоково».
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 10 апреля сообщил, что правительство региона рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.
Власти региона 19 апреля заявили, что на полигон «Скоково» под Ярославлем уже ввозится мусор из Москвы — до 320 тонн ежедневно.
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