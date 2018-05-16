Встреча «Это Земля твоя и моя» прошла в Кузьминках

В библиотеке № 115 состоялась встреча «Это Земля твоя и моя», на которой обсудили современные проблемы экологии, климата и окружающей среды. Вместе с гостями библиотекари вспомнили, что сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством, и оно зависит и от каждого жителя планеты.

Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. (то)