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Встреча «Это Земля твоя и моя» прошла в Кузьминках
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Встреча «Это Земля твоя и моя» прошла в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 состоялась встреча «Это Земля твоя и моя», на которой обсудили современные проблемы экологии, климата и окружающей среды. Вместе с гостями библиотекари вспомнили, что сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством, и оно зависит и от каждого жителя планеты.
Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. (то)
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