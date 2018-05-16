В СКФО создадут координационный совет по экологии

ВЛАДИКАВКАЗ , 16 мая. / ТАСС /. Общественная палата РФ впервые создаст координационный совет по экологии на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом ТАСС сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который прибыл с рабочим визитом в Северную Осетию.

"Создание координационного совета по экологии в СКФО говорит о важности экологических проблем. Я возглавлю его. В него войдут руководители общественных советов, всех министерств и ведомств, имеющих отношение к охране окружающей среды; плюс Академия наук на уровне вице— президента, представитель Совбеза", — сказал Фадеев.

Как рассказала председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова, совет по экологии при СКФО будет наделен рекомендательными полномочиями при рассмотрении проектов и программ социально-экономического развития экологически опасных объектов на стадиях проектирования. «Совет нужен, так как Северный Кавказ — очень компактный густонаселенный регион, здесь много горных территорий, много курортов. Совет будет полезен и для региона, и для России в целом, ведь сюда приезжают отдыхать со всей страны», — сказала она.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и защите охране окружающей среды Альбина Дударева считает, что в настоящее время в решении вопросов экологии власти не могут справиться без активных граждан. До конца года ведомство обучит 5 тыс. общественников, которые будут фиксировать нарушения в охране окружающей среде и отслеживать процесс их устранения.

"Общественная палата до конца года должна обучить правильному поведению при общественном контроле 5 тыс. человек. Это даже не экологи по образованию, а неравнодушные люди. Гражданское общество в этом вопросе важно, потому что власть сама не справится, у надзорных органов тоже нет столько инспекторов", — пояснила Дударева.

По ее словам, необходимо провести работу и в отношении предприятий, которые являются нерациональными природопользователями. «Нельзя хозяйствующим субъектам вести себя как варвары. Нужно задуматься о том, какие новые технологии помогут и сохранить бизнес, и в то же время не губить природу», — сказала она.