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На Пивоварке уберут остров из тысяч пластиковых бутылок?
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На Пивоварке уберут остров из тысяч пластиковых бутылок? 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Первого мая в сообществе Barnaul 22 увидел видео о грязнющей реке Пивоварке, на которой в районе улицы Кутузова вырос целый остров из пластиковых бутылок. Объявили акцию по очистке реки. Только потом — молчание. Так состоится акция или нет?
Акция не состоялась: весь мусор из Пивоварки смыло водой — после прошедшего дождя вода в речке поднялась, и весь остров из тысяч пластиковых бутылок уплыл. «Их никто не собирался убирать. Вечером и ночью шёл ливень, вода поднялась, и всё это благополучно утекло в Обь», — сообщил создатель паблика Алексей Куреленок.
Часть мусора, оставшегося на берегах реки, убрали барнаульские студенты. Кстати, экологические субботники по очистке Пивоварки проводятся в Барнауле весьма часто. Однако эта городская речка захламляется мусором быстрее, чем её успевают очищать.
АиФ — Алтай: последние новости
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