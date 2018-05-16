На Пивоварке уберут остров из тысяч пластиковых бутылок?

Первого мая в сообществе Barnaul 22 увидел видео о грязнющей реке Пивоварке, на которой в районе улицы Кутузова вырос целый остров из пластиковых бутылок. Объявили акцию по очистке реки. Только потом — молчание. Так состоится акция или нет?

Акция не состоялась: весь мусор из Пивоварки смыло водой — после прошедшего дождя вода в речке поднялась, и весь остров из тысяч пластиковых бутылок уплыл. «Их никто не собирался убирать. Вечером и ночью шёл ливень, вода поднялась, и всё это благополучно утекло в Обь », — сообщил создатель паблика Алексей Куреленок.